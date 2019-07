Bil kollideret med hus - fører stukket af fra en kvæstet

Mandag 29. juli 2019 kl. 09:40Det er en slem redelighed i vestsjællandske Gørlev lige nu. Idet en bil for et par timer siden med voldsom kraft kolliderede med et hus midt i byen. Hvorefter føreren stak af og lod en kvæstet passager sidde i bilen. Samtidig er dele af den nye ejendom midt i byen i fare for at styrte sammen.Endnu engang overgår virkeligheden fantasien. Heldigt at den kvæstede passager ikke er i livfare, men hvor er føreren - som vel også er kvæstet...