Det var ham, folket ville have som leder og folket vil have farvel til EU

© Copyright 2019 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Søndag 28. juli 2019 kl. 22:51Den nye engelske premierminister Boris Johnson har ramt plet. Han lytter til folket og respekterer folkets beslutning. For 3 år siden stemte et stort flertal af englænderne ja til at trække landet ud af EU-bureaukratiet. Farvel, vi vil igen stå på egne ben og have frihed til at lave aftaler med hvem som helst. At det var Boris Johnson, det engelske folk ville have som leder, står allerede nu klart. I løbet af få dage siden hans tiltræden som ny premierminister er tilslutningen til hans konservative parti drønet i vejret med 6% til nu 31% - og flere kommer til. Idet Boris Johnson ikke vakler. Med udgangen af oktober er England ude af EU. Punktum ikke mere diskussion.Derfor var det også forklarligt, at Boris Johnson fik 66% af sine konservative partifællers stemmer, da de skulle vælge landets nye leder. Også der fik han rungende opbakning med dobbelt så mange stemmer som den sidste af sine rivaler.Boris Johnson har instrueret en gruppe af sine ministre, der skal sørge for det engelske farvel til EU den 31. oktober. Med eller uden en aftale med EU, der jo har modarbejdet det engelske folks beslutning i alle 3 år siden folkeafstemningen 23. juni 2016. Dette er bureaukratiet i en nøddeskal - og det er det, englænderne har besluttet at lægge bag sig. Fremtiden ser anderledes fri og positiv ud.