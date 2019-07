Passager slået ihjel i kollision mellem 2 biler i høj fart

Søndag 28. juli 2019 kl. 19:48En 24-årig mand, der var passager i den ene af 2 biler, som kolliderede med høj fart i et af ringvej krydsene i Århus sidst på eftermiddagen, blev slået ihjel. Om førerne af de 2 biler foreligger ingen info om deres tilstand, men at den ene, en 26-årig mand (fører af den anden bil) er anholdt mistænkt for at være påvirket af alkohol eller narkotika.Ulykken skete ved 17-tiden i et lysreguleret kryds. Hvilken af de 2 biler, der var årsag til den dødelige ulykke, er endnu uvist.