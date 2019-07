Kvinde pist væk - forsvandt efter behandling på skadestue

Søndag 28. juli 2019 kl. 10:49En 63-årig kvinde, som i aftes var til behandling på skadestuen på sygehuset i sydjyske Åbenrå, er efterfølgende pist væk. Hun forsvandt efter besøget, lod nogle af sine ejendele blive på sygehuset, hvorfor politiet nu har sat en egentlig eftersøgning igang. Hun har den ene arm i en slynge.Kvinden var forsvundet ved midnattid, da en taxa kom for at køre hende til hjemmet i Sønderborg 45 km fra skadestuen. Kort før kl. 4.30 meddelte sygehuset politiet, at hun var forsvundet, og man begyndte for alvor at lede efter hende. Endnu resultatløst.