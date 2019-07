Kæmpe slagsmål blandt mange passagerer på krydstogtskib

Lørdag 27. juli 2019 kl. 22:03Når alkoholen holder sit indtog, sker der ting og sager. Det var i alle tilfælde medvirkende til, at en fest ombord på krydstogtskibet Britannia i aftes og i nat endte i et kæmpe slagsmål. Skibet var på vej fra norske Bergen til engelske Southampton. En uforglemmelig tur for mange, der flygtede fra det voldsomme håndgemæng.Som en del af slagsmålet blev der kastet med både møbler, porcelæn og andre genstande. Adskillige blev kvæstet. Engelsk politi har overtaget det videre forløb...