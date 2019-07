Flere end 20 biler har fået skudt huller i deres ruder

Lørdag 27. juli 2019 kl. 13:18Indtil videre er der kun ringe spor efter en gerningmand til natlig vandalisme i byerne Mårslet, Solbjerg og Odder nær den jyske hovedstad Århus. Hvor flere end 20 øjensynligt tilfældige biler har fået skudt huller i deres ruder. Det er væltet frem med anmeldelser herom i morgenstunden.Politiets undersøgelser viser indtil videre, at der er skudt med haglgevær. En bil er set køre fra et af gerningstederne. Her slutter sporene foreløbigt.