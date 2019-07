Sommerhus brændt ned til grunden i nattens mørke

Lørdag 27. juli 2019 kl. 09:20Det er slut med at bo i et sommerhus af træ, der i nat brændte ned til grunden i det nordsjællandske fritidområde Vejby ud til Kattegat. Det var husets ejer, der selv slog alarm og måtte se til, at hver en bjælke i huset blev gjort til aske. Brandfolkene kunne kun holde flammehavet i skak.Der forestår nu undersøgelser, som skal forsøge at fastslå brandårsagen, idet den ikke forekommer umiddelbart klar.