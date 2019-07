Motorcyklist fundet bevidstløs i grøft langt fra køretøjet

Fredag 26. juli 2019 kl. 23:34En 23-årig mand kørte i eftermiddag gruelig galt på sin motorcykel i et naturområde 5 km fra nordjyske Nykøbing Mors. Han mistede herredømmet og kørte i grøften, hvor han af en forbipasserende blev fundet bevidstløs. Motorcyklen var fortsat alene over i den helt anden side af vejen.Den unge mand blev omgående fløjet til sygehus i Ålborg, hvorfra der efterfølgende er kommet en positiv melding om, at han nu skulle befinde sig udenfor livfare.