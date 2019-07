Bureaukratiets fallit - mere krig på kniven nu Europa overfor USA

© Copyright 2019 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Fredag 26. juli 2019 kl. 21:10Så er der brudt en ny krig ud forårsaget af det europæiske bureaukrati. Skabt af Frankrig, hvis præsident Emmanuel Macron nu ligger i åbent verbalt slagsmål med den amerikanske præsident Donald Trump. Fordi de franske bureaukrater vil lægge skat på digitale virksomheder som Google. Tåbeligt kalder Trump det, hvis nogen skulle beskatte de digitale kæmper måtte det jo være deres hjemlande, altså USA. Præsidenten tilkendegiver også, at USA så bliver nødt til at lægge afgift på fransk vin. "Amerikanerne er jo iøvrigt dem, der drikker mest vin, men skidt med afgiften - vin fra vores kontinent smager også bedre", lyder det sarkastisk fra Donald Trump.Verden bliver stadig mere kaotisk, årsagen er det dødbringende bureaukrati. Det er den modsatte vej - afskaffelse af bureaukrati, der skal til. Trump forsøger at rydde op i USA og nu følger den nye engelske premierminister Boris Johnson trop. Også han er allerede i krig med EU i forbindelse med det engelske farvel til den bureaukratiske klub.