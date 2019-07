Stor lagerhal i træ blev en eksplosiv brands bytte

© Copyright 2019 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Fredag 26. juli 2019 kl. 20:07En stor lagerhal tilhørende et VVS-firma i nordvest sjællandske Hørve blev i eftermiddag en heftig eksplosion brands bytte. Ilden åd sig grådigt gennem træbygningen, samtidig med, at gasflasker blev så varme, at de eksploderede og gav branden yderligere næring.Årsagen til ildens opståen efterforskes nu nærmere af politiets teknikere.