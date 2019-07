Politibetjent stukket ihjel på gaden i Rom af tyveknægte

Fredag 26. juli 2019 kl. 18:47En 35-årig politibetjent blev i aftes stukket ihjel på gaden i den italienske hovedstad Rom. Mordet blev begået af 2 tyveknægte, der var i færd med at berige sig overfor en ung kvinde. Efter at have stukket politibetjenten i såvel hjertet som ryggen stak de 2 af - og forsvandt.Derfor er der en større eftersøgning igang i Rom for om muligt at finde morderne og stille dem til ansvar.