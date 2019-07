Tragedie - sømand druknede først i alkohol og så i havnen

Fredag 26. juli 2019 kl. 04:13En 52-årig mand blev for et halvt døgn siden fundet druknet i havnen i nordjyske Skagen. Der blev slået alarm af forbipasserende, som observerede den livløse mand i vandet. Han var død, da redning nåede frem. Efterfølgende fandt politiet frem til hans identitet, og hvad der forud var passeret.Manden hørte til besætningen på et skib fra Estland, som lå ved kaj i Skagen. Besætningen havde forud for det tragiske fund af den druknede sømand været i byen, hvor man havde drukket tæt. Altså havde sømanden druknet sig i alkohol forinden ulykken. Han blev fundet lige i nærheden af skibet.