En ny bedrøvelig flygtninge katastrofe - 115 druknet

© Copyright 2019 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Torsdag 25. juli 2019 kl. 23:20Middelhavet er igen i dag blevet begravelseplads for et stort antal flygtninge. Idet en ny bedrøvelig katastrofe har udspillet sig omkring en båd, der forsvandt mod havets bund - med 250 ombord. 134 blev reddet, 1 druknet blev bjærget, mens resten savnes. De formodes alle 115 at være druknet.Som ofte tidligere i år var alle flygtninge fra afrikanske lande. Båden med dem forliste 8 km fra den nordafrikanske kyst.