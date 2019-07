Meget heftig gårdbrand i grisestald - 3 røgforgiftet

Torsdag 25. juli 2019 kl. 20:45Det lykkedes ikke at få alle 400 grise ud af en brændende stald på nordjyske Mors sidst på eftermiddagen. Hvor mange der indebrændte og/eller måtte aflives er der ikke tal på. 3 personer blev røgforgiftet i forbindelse med indsatsen for at få grisene ud af stalden. De blev alle bragt på sygehus.Herudover måtte læger tjekke 4 andre personer for røgforgiftning på den brændende gård. Det er endnu uvist, hvordan ilden opstod. Det var gårdens folk, der selv slog alarm.