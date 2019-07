Alle tog Ringsted-Roskilde stoppet af personpåkørsel

Torsdag 25. juli 2019 kl. 19:06Påkørsel af en person ved midtsjællandske Borup station har stoppet al tog-trafik mellem Ringsted og Roskilde. Der foreligger endnu ingen yderligere oplysninger og ej heller nogen tidhorisont for, hvor længe trafikken vil være indstillet. DSB er ved at indsætte busser.Det oplyses samtidig, at nogle tog vil kunne køre udenom Roskilde og Høje-Tåstrup og i stedet over Køge.