Sol og 26 grader i København - over 40 rundt i Europa

Torsdag 25. juli 2019 kl. 16:03Denne eftermiddag er det bekvemt, solrigt og 26 grader i København. Imens de vånder sig rundt i Europa over meget høje temperaturer. I såvel Frankrig (Paris), Belgien og Holland er der lige nu over 40 grader. Den højeste temperatur nogensinde, lyder det fra alle 3 lande.Også de kommende dage bliver det solrigt og varmt. Med mulighed for at slå den nye varmerekord, omend det kun bliver med decimaler.