Fængselbetjent fik tæsk af indsat - efter flere konflikter

Torsdag 25. juli 2019 kl. 14:57En kvindelig fængselbetjent i Nyborg fik i går tæsk af en indsat. Inden hun fik assistance af 2 kolleger, der fik den vrede mand stoppet og påført håndjern. Bataljen startede med, at manden råbte betjenten ind i hovedet, hvorefter hun blev tildelt adskillige knytnæveslag i ansigtet.Overfaldet var kulmination på flere konflikter mellem den indsatte og fængselpersonalet.Hændelseforløbet er beskrevet detaljeret på www.faengselsforbundet.dk - website for de fængselansattes fagforening, som benytter lejligheden til at påpege mangelfuld bemanding i landets fængsler.