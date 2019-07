Fly blev på landjorden i Holland - kunne ikke tankes op

© Copyright 2019 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Onsdag 24. juli 2019 kl. 23:14Der har været kaos hele dagen i den ellers travle lufthavn (Schiphol) i hollandske Amsterdam. Fordi flyene ikke kunne tankes op. En endnu ukendt fejl i systemet, der styrer brændstof påfyldningen, har ført til aflysninger og forsinkelser i stort antal.Lufthavnen har netop meddelt, at problemet er løst, og at der igen kan tankes løs. Det betyder dog ikke, at forsinkelserne og aflysningerne er ude af verden. Henover natten vil man blive meget klogere på, hvordan det ser ud torsdag.