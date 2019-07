Brandskade firma sat skakmat - maskinhal totalt brændt ned

Onsdag 24. juli 2019 kl. 18:55Det blev en underlig dag i et sydfynsk brandskade firma, som selv i middagstunden blev udsat for en voldsom brand. Der førte til, at en maskinhal med en stor del af virksomhedens remedier udbrændte totalt. I 35 år har man været beskæftiget med at rydde op og assistere andre udsat for brand. Nu kan man end ikke hjælpe sig selv.Der er endnu ingen forklaring på ildens opståen. Den blev opdaget af ansatte, mens de holdt frokostpause. 2 andre bygninger blev også berørt af ilden. Skaderne løber op i et millionbeløb.