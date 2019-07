Mere og mere overvågning og kontrol - alle flyrejsende i politiets register

Onsdag 24. juli 2019 kl. 11:56Bureaukratiet er dette århundredes svøbe. Det svumler for hver dag, hr. og fru Danmark overvåges og kontrolleres mere og mere. Nu også alle flyrejsende, hvis data fra i år overdrages et register hos politiet. Det har ført til, at politifolk har siddet og snuset rundt i folks navne, rejsemål, betalingoplysninger o.s.v. i 322 tilfælde de første 6 måneder i år. Det giver ikke mening, ligesom så mange andre tilfælde af overvågning og kontrol. Hvor man end bevæger sig, er der kameraer og elektronik, der holder øje! Det giver ubehagelige tanker om historien og rejser spørgsmålet: Hvornår reagerer folket... En dag må det vel være nok, selvom det er svært at forestille sig en revolution i Danmark.Det er også en ikke-dansk udvikling, at politibetjente går på indkøb i supermarkeder i uniform og med pistol i bæltet. Hvilket er et udtryk for bureaukratiets selvforherligelse - og ja, endda udvikling af en form for politistat. Også noget der kan give ubehagelige historiske tanker."Skuden" skal vendes. Danmark skal ændre kurs. Til afskaffelse af enorme mængder af bureaukrati - og mange ansatte må finde sig et andet levebrød. Hvor de ikke forulemper hr. og fru Danmark.