Psykisk syg kvinde reagerede - livfarlig sejltur i gummibåd

Onsdag 24. juli 2019 kl. 09:42Der skal kun lidt til at udvikle en voldsom reaktion, hvis psyken i forvejen er belastet. Det viste sig i aftes, da en psykisk syg kvinde efter uoverensstemmelser, hvor hun bor, reagerede ved at tage en livfarlig sejltur i en gummibåd i Lillebælt ud for Fredericia. Det førte til en større redningaktion.Kvinden mistede kontrollen over den lille gummibåd, men blev sikkert bragt i land af erfarne redningfolk. En tur på sygehuset og lidt "psykologisk" varme bragte hende nogenlunde på højkant igen.