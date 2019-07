Næste store bank må ty til massefyringer - 10.000

Tirsdag 23. juli 2019 kl. 21:34Den italienske storbank UniCredit med hjemsted i Milano er den næste, der må ty til massefyringer for at redde sig i land for fremtiden. Der rasles med "sablen", men banken vil ikke bekræfte, at den planlægger at give 10.000 ansatte et spark. Projektet vil blive fremlagt senere på året.Den triste melding for de mange ansatte har forbindelse til en ny strategi for banken. Det betyder slankekur på hjemmefronten, men tillige at andre markeder (i andre lande) vil blive beskåret eller måske helt nedlagt. I lighed med hvad Deutsche Bank netop har gjort.