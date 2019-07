Ung mand nægter sig skyldig i politibetjents død i kollision

Tirsdag 23. juli 2019 kl. 20:43En 25-årig mand nægter sig skyldig i at have kørt hensynløst og have forårsaget, at en 35-årig politibetjent i nat døde i en voldsom kollision, en ulykke der implicerede adskillige biler på Langebro midt i København. Den unge mand blev i grundlovforhør i eftermiddag alligevel varetægtfængslet.Der forestår endnu meget at udrede omkring ulykken. Herunder om andre bilers rolle i den tragiske udgang på miseren.