Ny engelsk premierminister valgt med rungende opbakning - brexit

Tirsdag 23. juli 2019 kl. 18:45Manden i spidsen for det engelske folks brexit (farvel til EU) ved folkeafstemningen for 3 år siden, tidligere London-borgmester og udenrigsminister i Theresa Mays regering - Boris Johnson (55 år) er valgt til landets nye premierminister (PM) med rungende opbakning. Med 66% af stemmerne fra det konservative partis medlemmer rykker han i morgen ind i PM-kontoret Downing Street 10 i London. I en tale for kort tid siden tilkendegav Boris Johnson (billedet), at han og regeringen vil levere brexit 31. oktober og forene det engelske folk. Skabe ny energi, udnytte de fordele og muligheder det engelske farvel til EU giver. Det bliver en intensiv tid, hårde forhandlinger med folkene i Bruxelles og mange kontakter til de andre medlemlande forestår.Englænderne tror fuldt og fast på deres nye fremtid. Hvis den hurtigt viser sig, er det tænkeligt, at andre lande vil overveje deres medlemskab af det frygteligt bureaukratiske EU. Som blot er en overbygning på i forvejen alt for meget bureaukrati i de fleste medlemlande.