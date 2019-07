2 mænd kom i direkte slagsmål i kampen om parkeringplads

Tirsdag 23. juli 2019 kl. 16:25Et par ikke nærmere identificerede mænd stod i går for "underholdningen" i Rudkøbing på Langeland. Idet de nemlig kom i direkte slagsmål som følge af deres kamp om den samme parkeringplads. Manden, der ikke var hurtig nok til at parkere, fik i tillæg nogle slag i ansigtet.Episoden udviklede sig korporligt, fordi den forsmåede bilist påtalte overfor den anden, at han havde været lige kvik nok - og altså snuppet P-pladsen. Det acceptere den anden bilist altså ikke og fandt de såkaldt "hårdtslående" argumenter frem.Politiet blev også involveret, men har endnu ikke talt med manden, der vandt kampen om parkeringpladsen.