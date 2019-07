Tidligere top-politiker melder sig ud af sit gamle parti

Tirsdag 23. juli 2019 kl. 16:07Egentlig passede han på mange måder perfekt til den eksperimentielle ånd i partiet Alternativet, men alligevel blev det for meget, eller måske for lidt. Under alle omstændigheder genopstillede den tidligere gruppeformand René Gade (37 år) ikke til Folketinget ved seneste valg - og nu har han direkte meldt sig ud af sit gamle parti.Den unge tidligere top-politiker fik således 4 år i Folketinget. Nu vil han tilbage til pulsen indenfor den private foretagsomhed. Han har en uddannelse i film- og medievidenskab fra København Universitet i sin bagage. René Gade har hjemsted i midtjyske Silkeborg.