Bilist i livfare efter kollision-ulykke under overhaling

Mandag 22. juli 2019 kl. 23:582 biler kolliderede i aften under overhaling på landevejen mellem Struer og Oddesundbroen over nordjyske Limfjorden. En ikke nærmere identificeret bilist blev så alvorligt kvæstet ved ulykken, at vedkommende befinder sig i livfare og lige nu behandles af læger. Den anden bilist slap fysisk uskadt.Landevejen har været lukket for al trafik siden ulykken indtraf, men den ventes åbnet nu først på natten.