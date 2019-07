Død og fordærv igen - de første 17 dræbt af bombe ved hotel

Mandag 22. juli 2019 kl. 15:54Det urolige østafrikanske land Somalia er igen og igen genstand for angreb, som spreder død og fordærv. I dag påny i hovedstaden Mogadishu, hvor de første 17 meldes dræbt af en bombe eksplosion ved et hotel. Halvdelen af yderligere 28 kvæstede befinder sig i livfare.Oprørgruppen al-Shabab har endnu engang erklæret at stå bag bombe-aktionen.