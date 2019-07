Flammer står op gennem taget i engelsk shoppingcenter

© Copyright 2019 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Mandag 22. juli 2019 kl. 12:10Der er indsat 125 brandmænd imod flammerne, der bl.a. står op gennem taget i et shoppingcenter (The Mall) i det østlige London. Endnu er der intet overblik, ej heller vedrørende kunder og ansatte. Foreløbigt meldes om, at en kvinde er bragt på sygehus.Shoppingcentret har 66 butikker i ét plan, men desuden restauranter på 1. sal.