Mange håndfulde hvaler strandet i døden på Island

Søndag 21. juli 2019 kl. 22:43Det er lige nu et mysterium, hvad der er foregået i Longufjorur området på det vestlige Island. Hvor piloten i en helikopter pludselig iagttog et stort antal strandede hvaler. Mange håndfulde, under alle omstændigheder over 60 døde hvaler, som blev talt under en landing på stedet.Blandt de foreløbige forklaringer på de mange hvaler strandet i døden er, at de er blevet desorienteret på grund af lavvande.