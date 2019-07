100 gravsten skændet

Søndag 21. juli 2019 kl. 21:34Det er endnu uvist, om der er tale om ubetænksomme drengestreger eller en bevidst vandal, der har været på spil på kirkegården ved nordøstjyske Hadsund kirke. Hvor 100 gravsten er skændet med spraymaling. Alle gravstenene er påskrevet tallet 666. Hvorfor der forestår et stort arbejde med at rengøre dem.Imens vil man forsøge at finde gerningmand/mænd. Indtil videre er der ingen spor.