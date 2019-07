2 svævefly kollideredet i luften - begge piloter overlevede

Søndag 21. juli 2019 kl. 20:57Lykken stod alle bi, først og fremmest piloterne i 2 svævefly, der i eftermiddag kolliderede i luften ved den nordtyske by Lüneburg. Det lykkedes den ene pilot at nødlande, mens den anden sprang ud med faldskærm. Svæveflyet endte i stumper og stykker i et boligområde, hvor heller ingen blev ramt. Mirakuløst.Piloten, der benyttede sin faldskærm, pådrog sig som den eneste lettere kvæstelser.