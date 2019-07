Unge mænd døde som følge af en overdosis smertemedicin

© Copyright 2019 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Søndag 21. juli 2019 kl. 06:132 mænd på 19-20 år er sent i aftes fundet døde på et værelse i midtjyske Silkeborg. Henover natten har politiet efterforsket tragedien, som man mener at kunne forklare med, at de unge mænd har eksperimenteret med smertemedicin og er døde som følge af en overdosis.Angiveligt er det tale om den receptpligtige medicin Doltard, som anvendes imod kroniske smerter. Det er stærk medicin, der benyttes når sædvanlige midler ikke er tilstrækkelige.