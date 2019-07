Liv i Etna - sender lava ned ad bjergsiden og aske i luften

© Copyright 2019 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Lørdag 20. juli 2019 kl. 22:57Den kendte vulkan Etna på italienske Sicilien er i udbrud. At der er liv i den gamle vulkan viser lava, der er sendt ned ad bjergsiden og aske, som har fyldt luftrummet og forhindret en del af flytrafikken det seneste døgn. Der er ingen panik, men vulkanen er under observation.Udover generne for flytrafikken er der ikke meldt om problemer eller skader.