Stuehus var under renovering - er nu istedet totalt udbrændt

Lørdag 20. juli 2019 kl. 21:06Et stort stuehus på en landejendom ved landsbyen Skærup midtvejs mellem de østjyske byer Vejle og Fredericia udbrændte totalt henover natten. Dermed blev et igangværende renoveringprojekt for den store ejendom lagt i aske. Der blev slået alarm sent i aftes.Ilden var formentlig opstået i forbindelse med et pillefyr. Der var ingen hjemme, da branden brød ud.