12 dræbt i altødelæggende eksplosion i gasanlæg

Lørdag 20. juli 2019 kl. 17:46En altødelæggende, meget kraftig eksplosion i et gasanlæg i det centrale Kina har slået de første 12 mennesker ihjel. Lige så mange er alvorligt kvæstet, hvorfor dødtallet ventes at stige. Der ledes fortsat efter mennesker, som er begravet i sammenstyrtede, ødelagte bygninger.Mange ejendomme i et stort område blev påført skader fra det enorme lufttryk fra eksplosionen. Døre og vinduer blev blæst ud. Der opstod også brand, men herom foreligger ingen præcise oplysninger.Ulykken skete i millionbyen Sanmenxia i Henan provinsen, der har 95-100 millioner indbyggere.