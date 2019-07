Ikea fortsætter skrumpe-proces omkring de fysiske butikker

Lørdag 20. juli 2019 kl. 11:28Varehus-kæmpen Ikea fortsætter sin skrumpe-proces omkring de fysiske butikker og indsatsen for at bevare en god forretning både for kunderne og dermed koncernen selv. Man lukker nu sin eneste fabrik i USA. Produktionen flyttes til Europa. Ikea har fabrikker i 8 lande.I samme proces etableres til efteråret en ny butik på kun 500 kvm i København. Den størrelse butikker bliver der mange af de kommende år, og det butikkoncept skal kombineres med den stærkt stigende webshop handel.