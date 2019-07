Amerikansk fodboldspiller død

Lørdag 20. juli 2019 kl. 08:13Den amerikanske fodboldspiller (superbowl) Mitch Petrus er død 32 år. Angiveligt som følge af hedeslag i sit hjemland Arkansas under udendørs arbejde i familiens virksomhed. Han blev kollapset bragt på sygehus, men lægerne kæmpede forgæves for at redde hans liv.Mitch Petrus startede fodbold karrieren i high school, hvor han også uddannede sig indenfor landbrugøkonomi.