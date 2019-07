Flystyrt i Østrig - 3 dræbt

Fredag 19. juli 2019 kl. 23:36Et privatfly med 3 ombord er styrtet ned i det nordlige Østrig og alle er dræbt. Styrtet skete i forbindelse med, at flyet ramte ind i bjerget (Alperne) i lidt over 2 km højde nær Innsbruck. De sørgelige rester af flyet brød i brand. Som følge af den brutale ulykke er det endnu ikke lykkedes at identificere de 3 dræbte.I det hele taget mangler der stadig overblik med hensyn til flyet, hvorfra det kom og dets mål.