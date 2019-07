Igen! - 2 nye danske millionærer i Eurojackpot spillet

Fredag 19. juli 2019 kl. 22:53Selvom 1. præmiepuljen heller ikke blev udløst i dag, og der nu er 234 millioner kr. at vinde for en enkelt heldig i Eurojackpot i næste uge, blev det igen i aften til et par nye danske millionærer. Den ene vandt 5.549.610 kr. på en 2. præmie, den anden 1.305.813 kr. på en 3. præmie.Også i Vikinglotto er der et stort beløb at "skyde" efter i næste uge, idet 1. præmiepuljen steg til 36 millioner kr. i onsdags efter nul vindere af de store gevinster.