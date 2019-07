Modetøj skal være produceret 100% bæredygtig og energi vedvarende

Fredag 19. juli 2019 kl. 22:03Den spansk baserede modetøj-koncern Inditex, som mest er kendt for tøjmærket Zara, har besluttet at alle dens produkter fra 2025 skal være produceret 100% bæredygtig. Desuden skal 80% af virksomhedens forbrug af energi komme fra vedvarende kilder. Ambitiøse mål, men realistisk. Beslutninger truffet af folk, som har vist deres evner. Inditex blev startet fra bunden i 1963 og omfatter i dag 7.490 butikker i 96 lande. Har tæt på 175.000 ansatte og en webshop, der bringer handlen med dens varer ud på 202 markeder. En omsætning i 2018 på 196 milliarder kr. heraf de 23 milliarder kr. via den digitale butik. Et eminent eksempel på, hvorledes privat foretagsomhed kan noget, intet bureaukrati nogensinde vil kunne.De markante budskaber er fremsat i forbindelse med aflæggelse af årrapport 2018. Den kan studeres på www.inditex.com - hvor iøvrigt alle detaljer om modetøj-kæmpen også findes.