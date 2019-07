Ny farlig udvikling i mellemøstlig krudtønde - Iran kaprer skib

Fredag 19. juli 2019 kl. 20:57Ikke alene er der verbal krig mellem USA og Iran, også fysisk skærpes konflikten. I dag med iransk kapring i Hormuzstrædet af et engelsk olietankskib (Stena Impero) med en besætning på 23. Der er krisemøde i den engelske regering lige nu. Situationen er en ny farlig udvikling i den mellemøstlige krudttønde.Konflikten begyndte for 1 måned siden med iransk bombning af et par tankskibe og nedskydning af en amerikansk flydrone.Dagens skærpelse af situationen kan frygtelig let føre til militær konfrontation mellem Iran på den ene side og England-USA på den anden.