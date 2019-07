Den røde forbud-regering er på krigstien igen - brændeovne

Fredag 19. juli 2019 kl. 11:26Uha! hvor den nye røde regering vil vise sin magt. Nu er brændeovne i fokus. De skal forbydes i ejendomme med fjernvarme, lyder det fra SF og Enhedslisten, der er en del af regeringens parlamentariske grundlag. Sådan vil socialister altid bestemme. Henover hovedet på folket!Der argumenteres for forbudet med oplysning om, at brændefyring er årsag til 65% af alle skadelige partikler udledt over det danske folk.De små-liberale radikale er indstillet på at forhandle emnet med de socialistiske partier.