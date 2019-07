Judo-talent død

Fredag 19. juli 2019 kl. 08:53Den engelske judo VM og EM vinder Craig Fallon er død 36 år. Fundet livløs angiveligt under vandring i et naturområde i det centrale England (Wellington). Hans liv og karriere var slut, og hele judo-sportens verden sørger. Over tabet af både et judo talent og en værdsat personlighed.Craig Fallon blev født i Ipswich og indledte sine enestående præstationer i judo med VM som 23-årig i 2005 og EM året efter. Han var træner for de walisiske judo sportudøvere ved sin død.