Røde flybilletter i Danmark bliver et dyrt og yderst kludret bekendtskab

Torsdag 18. juli 2019 kl. 20:51Bureaukratiet svulmer overalt. I Danmark, i de fleste andre lande og i EU. Politikerne skaber stadig flere regler og deres håndgange ansatte udfører med største iver det altsammen. Til skade for individet. Ligesom virksomhederne forulempes. Nu er flybilletter i fokus. De skal åbenbart være røde i Danmark - og dermed dyrere. Idet nemlig den nye socialdemokratisk ledede regering vil lægge afgifter på flybilletter. Enhedslisten, der er en del af regeringens parlamentariske grundlag, vil gøre det dyrere jo mere man flyver. Også i en stribe andre lande er man lige nu igang med at gøre luftfarten dyrere og dermed skabe kludder i en del af erhvervlivet, som i forvejen er kaotisk.Jo flere regler, jo dyrere, des mere kludret kommer ting til at foregå. Det er den anden vej, udviklingen skal skubbes. Færre regler, mindre kontrol og væk med tilfældige afgifter. Det er ikke så svært - man skal "bare" ud af den traditionelle tankegang. Væk fra vanetækning. I stedet nytænkning. Have som mål at gøre tingene lettere. Smidigere.