Stor villa i grænseby totalt nedbrændt på kun 2 timer

Torsdag 18. juli 2019 kl. 18:10En stor villa i den sydjyske grænseby Kruså er sidst på eftermiddagen totalt nedbrændt på kun et par timer. Der var ingen hjemme i huset, da ilden brød ud, og den fik umådeligt hurtigt fat og satte brandfolkene på en hård prøve. Nabohuset få meter derfra måtte man kæmpe for at redde.I hvilket omfang nabohuset blev skadet er endnu uoplyst, idet brandvæsenet fortsat er igang med slukningen af det enorme flammehav i det 2 etager store hus. De nærmeste naboer blev iøvrigt omgående evakueret. Om brandårsagen foreligger endnu ingen oplysninger.