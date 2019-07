Mand forulykket, kørt over og dræbt på stedet af lastbil

© Copyright 2019 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Torsdag 18. juli 2019 kl. 14:27En 35-årig mand, der øjensynligt var forulykket med sit motorcross køretøj og derfor lå halvt ude på vejen, blev i nat kørt over af en lastbil og dræbt på stedet mellem de nordjyske feriebyer Ålbæk og Skagen. Lastbilens chauffør havde ingen chancer for at undgå den skæbnesvangre ulykke.Der er ingen forklaring på, hvorfor manden var forulykket med sit køretøj.