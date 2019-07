Filmstudie udbrændt - de første 23 meldes indebrændt

Torsdag 18. juli 2019 kl. 11:20Et stort filmstudie i en 3 etager bygning i den japanske by Kyoto er brændt som følge af en brutal påsat ild. En mand i 40erne hældte brændbar væske ud i bygningen og antændte den, mens 70 opholdt sig på stedet. De første 23 meldes indebrændt, men antallet ventes at stige.Endnu kæmper brandfolk med at redde kvæstede (og døde) ud af den totalt raserede bygning. Foreløbigt er 36 kvæstet heraf flere livfarligt.