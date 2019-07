Hele 12 unge mænd anholdt for gruppe-voldtægt på ferieø

Torsdag 18. juli 2019 kl. 10:57En gruppe israelske unge mænd, der var rejst på ferie forud for militærtjeneste, er blevet anholdt på middelhav-ferieøen Cypern. De 12 er sigtet for gruppe-voldtægt af en 19-årig engelsk kvinde for 1½ døgn siden. I dag ventes de anholdte fremstillet i retten på øen.Sagen har naturligvis involveret både Israel og England, der hver især støtter deres borgere.