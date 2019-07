Ældre kvinde i bil drønede ind i en modkørende traktor

Onsdag 17. juli 2019 kl. 23:48En ældre ikke nærmere identificeret kvinde i bil var i dag usædvanlig heldig, da hun drønede ind i en modkørende traktor i naturområdet Hareskov nordvest for København. Hun blev ganske vist fastklemt i sin totalt ødelagte bil, stærkt chokeret befriet - men var alligevel sluppet med lettere kvæstelser/knubs.Sådan et heldigt forløb er sjældent, når en traktor eller et andet landbrugkøretøj er involveret. Der foreligger ingen forklaring på, hvorfor kvinden kolliderede med traktoren.